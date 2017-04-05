Прокурор Кубани Сергей Табельский провел прием предпринимателей

Сергей Табельский в апреле провел первый тематический прием в роли прокурора Краснодарского края.

В этот раз в кабинет нового руководителя пришли только предприниматели. Говорили о проблемах в бизнесе. К примеру, многие столкнулись с нарушениями во время проведения внеплановых проверок контролирующих орагнов. Сергей Табельский поручил сотрудникам краевой прокуратуры внимательно разобраться в каждой ситуации.

«Если что-то пойдет не так, обратитесь к нам, вот начальник отдела. У нас специализированное подразделение в прокуратуре, которое занимается разрешением некоторых вопросов в сфере предпринимательства. Мы ваши вопросы все решим быстро, технично и по закону», — сказал Табельский.

Тематические приемы прокурор края будет проводить каждый вторник, сообщается в эфире телеканала «Кубань 24».

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