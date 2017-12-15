Прокурор Кубани встретился с представителями религиозных конфессий

В этом году правоохранителям удалось пресечь более 40 преступлений экстремистского и террористического характера. Были задержаны восемь жителей региона, которые собирались отправиться в Сирию и примкнуть к боевикам. В большинстве случаев нарушители — это молодые люди от 18 до 30 лет.

«Как показывают последние события в мире, у преступности нет национальности и принадлежности к какой-либо религии. Сегодняшний диалог жизненно необходим. Я обращаюсь к представителям всех конфессий, всех религий, которые у нас в крае имеются: ваше мудрое слово укрепляет единство, веру в мир, стабильность и порядочность», — сказал прокурор Краснодарского края Сергей Табельский.

Представители конфессий считают, что погасить радикальные настроения поможет религиозное образование. Факультативные уроки, по их мнению, должны быть в расписании во всех учебных заведениях региона.

«Только вместе, во взаимодействии и сотрудничестве мы можем решить задачу обеспечения прочного гражданского мира на Кубани», — отметил митрополит Екатеринодарский и Кубанский Исидор.

Участники совещания договорились о более тесном сотрудничестве, поэтому такие встречи будут проходить регулярно.

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