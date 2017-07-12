Прокурор попросила для обвиняемых в убийстве Немцова от 17 лет до пожизненного заключения

Адвокаты продолжают настаивать на оправдательном приговоре.

«Прошу признать подсудимых виновными и назначить им окончательное наказание: [Зауру] Дадаеву в виде пожизненного заключения в колонии особого режима, Анзору Губашеву — 23 года колонии, Шадиду Губашеву — 21 год, [Тамерлану ] Эскерханову — 19 лет, [Хамзат] Бахаеву — 17 лет заключения в колонии строгого режима», — сказала 12 июля прокурор Мария Семененко.

Она попросила назначить подсудимым штраф в 200 тыс. рублей каждому, а также ограничение свободы на два года после отбытия основного наказания.

Адвокаты назвали судебный процесс несправедливым.

«Прошу суд вынести оправдательный приговор в связи с грубыми нарушениями при постановлении вердикта присяжных», — цитирует слова одного из адвокатов ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Москве 28 февраля 2015 года убили депутата Ярославской областной думы и сопредседателя партии «РПР-Парнас» Бориса Немцова. Обвиняемыми по делу являются пять человек: Заур Дадаев, Анзор и Шадид Губашевы, Хамзат Бахаев и Тамерлан Эскерханов.

Московский окружной военный суд с участием присяжных 3 октября 2016 года начал рассматривать уголовное дело об убийстве российского политика Бориса Немцова. Суд отобрал 12 основных и десять запасных присяжных из 84 пришедших по повестке.

По версии следствия, в конце сентября 2014 года фигуранты за вознаграждение в 15 млн рублей согласились на предложение Руслана Мухудинова и других неустановленных лиц убить Немцова. Участники группы готовились к убийству, изучали образ жизни политика, вели наблюдение, выбирали способ и место нападения, подбирали оружие, транспорт, средства связи, определяли способы и маршруты отхода. Следователи считают организатором убийства Руслана Мухудинова. Его и иных неустановленных лиц объявили в международный розыск.

В Москве 1 июня во время прений сторон по делу об убийстве политика Бориса Немцова прокурор Мария Семененко заявила о виновности пятерых подсудимых, фигурирующих в расследовании. В Москве 29 июня коллегия присяжных признала вину всех пятерых подсудимых по делу об убийстве политика Бориса Немцова.

Вернуться на ленту

Источник