Прокурор просил Абдукадира Моминова лишить свободы на 11 лет

Сегодня в Мирабадском районном суде по уголовным делам завершено судебное следствие по делу в отношении блогера Абдукадира Моминова, и начались судебные переговоры. В ходе переговоров прокурор просил Моминова приговорить к 11 годам лишения свободы и отстранить от журналистской деятельности на 3 года. Статья 141-1 (Нарушение неприкосновенности частной жизни) УК РФ, часть 2, пункты «а, б», статья 165 (Вымогательство), часть 3, пункт «а», статья 168 (Мошенничество), часть 3, «б» v», ч. 4, ч. «а», ч. 1 ст. 189 (Нарушение правил торговли или обслуживания) и ч. 3, ч. «а» ст. 28-211 (Умысл на получение взятки).

Согласно обвинительному акту, потерпевшими от данного преступления являются 14 человек, в результате совершения преступления установлено, что им причинен материальный ущерб в размере 903 421 567,5 сумов.

А.Моминов был задержан в феврале 8 с.г. в рамках данного уголовного дела.