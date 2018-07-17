Прокурором Краснодара назначили Олега Мединского

Об этом стало известно 17 июля.

Старший советник юстиции Мединский назначен прокурором Краснодара приказом Генерального прокурора Российской Федерации. В 1998 году он окончил юридический факультет Кубанского государственного университета, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе краевой прокуратуры.

Карьеру Мединский начал с ноября 1997 года. По декабрь 2004 года он проработал следователем, старшим следователем, заместителем прокурора Динского района, старшим прокурором отдела по надзору за соблюдением федерального законодательства прокуратуры края.

С декабря 2004 года по сентябрь 2006 года работал в администрации Краснодара. Затем снова вернулся в краевую прокуратуру. До настоящего времени работал в должности начальника управления по надзору за соблюдением федерального законодательства.

Указом президента РФ Мединский награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, распоряжением Президента Российской Федерации ему объявлена благодарность. Приказами Генпрокурора России награжден нагрудными знаками «Почетный работник прокуратуры Российской Федерации», «За безупречную службу», знаком отличия «За верность закону» II степени.

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