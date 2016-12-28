Прокурором Крыма стал Олег Камшилов

Государственный совет Крыма 28 декабря согласовал представление генерального прокурора РФ о назначении Олега Камшилова.

Кандидатуру Камшилова представил депутатам заместитель генерального прокурора РФ Леонид Коржинек. По его словам, Камшилов имеет большой опыт работы и по своим профессиональным качествам сможет организовать деятельность прокуратуры Республики Крым.

Камшилов отметил, что видит свою работу в контроле за использованием средств, которые направляются в Крым из федерального бюджета, в создании условий для ведения бизнеса и здоровой конкуренции.

«Я сторонник организации работы прокуратуры во взаимодействии с органами представительной и исполнительной власти. Рассчитываю на вашу поддержку», — отметил Камшилов.

За согласование его кандидатуры на должность прокурора проголосовали все 62 депутата, присутствовавших на сессии.

Камшилов был первым заместителем Омского городского прокурора, первым заместителем прокурора Красноярского края, с 24 ноября 2015 года — первым заместителем прокурора города Москвы.

С мая 2014 по октябрь 2016 года, крымским прокурором являлась Наталья Поклонская, избранная депутатом Государственной думы, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская 26 сентября написала заявление об освобождении от занимаемой должности в связи с избранием в Госдуму.

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