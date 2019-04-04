Прокуратура не нашла нарушений закона в выставке «Сирийский перелом» в Краснодаре

Краснодарские адвокаты направили в правоохранительные органы запрос, в котором указали на то, что выставка «Сирийский перелом» нарушает законодательство.

Адвокат Алексей Аванесян 4 апреля опубликовал на своей странице в Facebook ответ прокуратуры.

«В военную прокуратуру Краснодарского гарнизона из Краснодарской транспортной прокуратуры поступило и рассмотрено ваше коллективное обращение от 25 февраля о нарушении законодательства о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию, обусловленного проведением военно-патриотической акции «Сирийский перелом»», — говорится в ответе Военной прокуратуры Южного военного округа.

Отмечается, что нарушений закона в действиях должностных лиц воинских частей не выявили, оснований для принятия мер реагирования нет.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», поезд с трофеями из Сирии останавливался в трех населенных пунктах Кубани.

Экспозиция стартовала 23 февраля и будет передвигаться по стране до 8 мая. Она приурочена ко Дню Победы. За несколько месяцев эшелон преодолеет почти 30 тыс. км и остановится во многих городах России — от Москвы до Владивостока.

В экспозиции представлена техника и оружие, которое российские солдаты отбили у международных террористических организаций.

Фоторепортаж с прибытия выставки «Сирийский перелом» в Краснодар смотрите здесь.