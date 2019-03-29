Прокуратура провела повторную проверку колонии, где сидел Цеповяз

Ведомство объявило об устранении нарушений, зафиксированных осенью 2018 года.

Повторная прокурорская проверка показала, что выявленные ранее нарушения, связанные с послаблением режимных требований, незаконным предоставлением свиданий, посылок и передач, дополнительных платных медицинских услуг и ряд иных, устранены. Также были отменены незаконные приказы об увольнении осужденных и применении мер поощрения, осужденные обеспечены вещевым имуществом.

Отменено три незаконных приказа о применении к осужденным мер дисциплинарного воздействия, принесен один протест на незаконный приказ о поощрении осужденного. Решается вопрос о возбуждении административных дел в отношении виновных должностных лиц. В связи с многочисленными недостатками, выявленными ранее, в адрес начальника УФСИН России по Амурской области внесено представление, сообщает пресс-служба прокуратуры Амурской области.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ФСИН РФ передала в СК материалы проверки по фотографиям осужденного на 20 лет по делу банды Цапков Вячеслава Цеповяза, который ест крабов и шашлыки в колонии.

Глава СКР Бастрыкин поручил проверить колонию, в которой член банды Цапков ел крабов. ФСИН прокомментировала видео из колонии Цеповяза, на котором заключенные сидят в комнате с мягкой мебелью и телевизором.

В прокуратуре рассказали, что администрация колонии предоставляла Цеповязу незаконные привилегии. В отношении сотрудников колонии, где содержится Цеповяз, возбудили уголовное дело. Руководство колонии обвинили в превышении должностных полномочий.

В феврале Вячеслав Цеповяз переведен в следственный изолятор Хабаровска на время проведения следственных действий.

Вячеслав Цеповяз в 2013 году был приговорен Краснодарским краевым судом по делу банды Цапков к 20 годам лишения свободы. В 2014 году Верховный суд РФ снизил ему срок наказания на два месяца.