Прокуратура: в Мостовском районе сельский глава предоставила привилегии своему сыну-депутату

Конфликт интересов между главой администрации Краснокутского сельского поселения и депутатом местного Совета выявила прокуратура во время проверки соблюдения законодательства о противодействии коррупции.

Во время проверки установили, что глава поселения ради выгоды и предоставления привилегий своему сыну — депутату местного Совета и директору МУП «Водоканал» подписала акты выполненных работ. Предприятие незаконно получило по подложным документам субсидии на общую сумму более 720 тыс. рублей.

При этом глава не выполнила свою обязанность и не уведомила представительный орган сельского поселения о личной заинтересованности и о сложившемся конфликте интересов. По инициативе прокуратуры главу поселения удалили в отставку.

Директор МУП «Водоканал» заключил трудовой договор с местным жителем и принял его на должность тракториста. При этом мужчина не выполнял свои обязанности, а директор предприятия получил в кассе за него деньги, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Материалы проверки направили в следственный орган, в отношении экс-главы Краснокутского сельского поселения и ее сына — депутата Совета Краснокутского сельского поселения (бывшего директора МУП «Водоканал») возбудили три уголовных дела о мошенничестве с использованием служебного положения. Расследование продолжается.