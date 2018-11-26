Промпарк «Магнита» на три года освободили от уплаты земельного налога

По словам мэра Краснодара Евгения Первышова, это поспособствует развитию промышленности, созданию производства и новых рабочих мест.

Власти Краснодара с 2019 года на три года освободят от уплаты земельного налога управляющую компанию и резидентов промышленного парка «Краснодар». Выпадающие доходы городского бюджета компенсируют налогом на доходы физических лиц, сообщает «Интерфакс».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», первый на Кубани промышленный индустриальный парк «Краснодар» открыли в поселке Дорожном. Индустриальный парк и предприятие входят в группу компаний «Магнит», выступающую инвестором проекта. На предприятии действует своя лаборатория, включающая трехступенчатый контроль качества. Здесь уже построен и введен в эксплуатацию энергоцентр мощностью 14,6 МВт.

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