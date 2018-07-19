Промышленное производство в Краснодарском крае выросло на 2,4%

По итогам первого полугодия объем отгруженной продукции кубанского производства составил 126 млрд рублей с ростом на 3,2% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.

Высокие показатели за этот период обеспечили организации, специализирующиеся на выпуске строительных материалов — более 28,2 млрд рублей, химической продукции — 17,9 млрд рублей, металлургической продукции — 14,1 млрд рублей, машин и оборудования — 11,7 млрд рублей, готовых металлических изделий — 11,1 млрд рублей, а также резиновых и пластмассовых изделий — 9,6 млрд рублей.

Наблюдается рост у производителей бумаги и бумажных изделий — на 21,5%. Также на 21,9% увеличился выпуск мебели.

Как отметил руководитель краевого департамента промышленной политики Иван Куликов, наибольшие темпы роста производства за полугодие показали ведущие предприятия Армавира «Домостроитель», «Кубаньжелдормаш», «АЭМЗ», «81 БТРЗ», а также промпредприятия Новороссийска, Тимашевского, Гулькевичского, Темрюкского и Кавказского районов.

По данным департамента, в краевой бюджет от промпредприятий за первые шесть месяцев поступило 4,7 млрд рублей налогов, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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