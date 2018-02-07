Промышленные предприятия края представили продукцию на выставке в Анапе

Международная выставка «Анапа — самое яркое солнце России» открылась 7 февраля.

По словам руководителя департамента промышленной политики региона Ивана Куликова, на Кубани немало производств, для которых рынком сбыта продукции является Краснодарский край. Предприятия выпускают текстиль, пищевое оборудование, бытовую химию, мебель и многое другое, что могут приобретать кубанские предприятия туристической отрасли.

«Мы сами себя обеспечиваем очень многими товарами. И, надо отметить, товарами вполне достойного качества. Такую кооперацию мы стремимся развивать и делаем это совместно с коллегами из министерства курортов и туризма», — сказал Иван Куликов.

Об увеличении внутреннего потребления заявлял губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. По его мнению, в крае есть все условия для увеличения межотраслевого взаимодействия, в том числе для развития торговых контрактов между предприятиями различных отраслей, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», выставка «Анапа — самое яркое солнце России» — одно из ключевых событий в индустрии отдыха. Краснодарский край проводит его уже в 25-й раз.

Выставка будет работать до 9 февраля. На площади более 1,5 тыс. кв. м спорткомплекса «Витязь» презентуют себя около 300 ведущих туроператоров, турагентов, отельеров и других представителей отрасли.

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