Промышленные предприятия Кубани перечислили в бюджет более 8,3 млрд рублей налогов

Объем налоговых поступлений за десять месяцев этого года вырос на 4,7%.

Индекс промпроизводства за январь-октябрь составил 103,3%. Предприятия края отгрузили товаров собственного производства на сумму более 227,2 млрд рублей.

На Кубани в этом году запустили четвертую очередь Абинского электрометаллургического завода. Общий объем инвестиций составил около 1,2 млрд рублей.

В Белореченске открыли первый цех в крае по производству комплексных водорастворимых удобрений предприятия «ЕвроХим-БМУ». В реализацию проекта вложили более 1,3 млрд рублей инвестиций.

В Краснодаре начал работу реорганизованный кубанский завод имени Седина — Южный завод тяжелого станкостроения. На заводе CLAAS запустили два модернизированных цеха. В реализацию проекта компания уже вложила 3 млн евро, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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