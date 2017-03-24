Пропавшего в Анапе 11-летнего школьника видели на одной из улиц

В Анапе 23 марта ушел на тренировку и не вернулся 11-летний Александр Ивентьев. Мальчика объявили в розыск.

«По факту исчезновения ребенка проводится доследственная проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего. Следователи опрашивают родителей, знакомых, ищут возможных свидетелей. Известно, что ребенка видели днем 24 марта на одной из улиц», — рассказала интернет-порталу «Кубань 24» старший помощник руководителя СУ СК РФ по Краснодарскому краю Наталья Смяцкая.

Как сообщал интернет-портал «Кубань 24», в Анапе 23 марта около 23:00 в полицию поступило сообщение о том, что пропал мальчик, живущий в селе Супсех. Установлено, что около 16:00 он пошел на тренировку и домой не вернулся. Сейчас его разыскивают около 100 сотрудников полиции. Школьник был одет в куртку темного цвета, коричневые джинсы, серую футболку.

Граждан, располагающих какой-либо информацией о местонахождении Александра Ивентьева, просят позвонить в ОМВД РФ по Анапе по телефонам: 02, (8861)334-68-82 или (8989)766-22-25.

Источник