Пропавшего в Анапе 17-летнего подростка нашли в Москве

Подросток утром 4 мая ушел из санатория в городе-курорте.

Полиция установила, что пропавший — уроженец Выселковского района, ученик Березанской школы-интерната, ранее уже неоднократно уходил. На его розыск были ориентированы все наружные службы полиции, созданы поисковые группы, а так же разосланы ориентировки во все ближайшие регионы.

В ОМВД России по Анапе 12 мая поступила информация от полицейских Москвы о том, что несовершеннолетний, указанный в ориентировке, замечен и задержан на Белорусском вокзале столицы. Подросток рассказал сотрудникам полиции, что добрался в Москву на попутках, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В настоящее время несовершеннолетнего поместили в спецучреждение в Москве, с ним работают сотрудники отдела по делам несовершеннолетних.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Анапе пропал 17-летний подросток.

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