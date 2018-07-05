Пропавшего в районе горы Фишт подростка искали всю ночь, утром подключили авиацию

К поискам 5 июля подключили авиацию. На вертолете с воздуха спасатели осматривают местность в районе села Бабук-Аул.

Кроме того, утром к операции присоединилась еще одна группа МЧС. В итоге мальчика ищут 42 человека, в это число входят кинологи и медики.

Поиски 13-летнего школьника продолжаются уже третьи сутки. Спасатели осматривают местность несколькими группами: в окрестностях высокогорного озера Хуко, в районе родника Холодный, поляны Стадника и прилегающих к ним территорий, также продолжается обследование берегов притоков реки Шахе.

Он был в составе неорганизованной и незарегистрированной группы, которая приехала из Гулькевичского района. Путешественники — десять детей и трое взрослых — спускались с подножия горы Фишт. Они заметили, что один из членов команды отстал, пытались найти его своими силами, но так и не смогли. Пропавший мальчик приехал отдыхать к родственникам в Гулькевичский район из Новосибирской области.

По факту пропажи школьника краевое управление Следственного комитета проводит проверку.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», информация о пропаже мальчика поступила спасателям 3 июля в 20:46. Туристы обнаружили, что ребенок потерялся, около 19:30.

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