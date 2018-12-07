Пропавшего в Сочи 17-летнего подростка нашли в Туле

Парня обнаружили правоохранители утром 7 декабря в Туле.

«С подростком все в порядке, он жив и здоров. Скоро его доставят к следователю для беседы. По факту произошедшего продолжается проверка, устанавливаются причины и обстоятельства случившегося», — рассказала интернет-порталу «Кубань 24» помощник руководителя СУ СК РФ по Краснодарскому краю Иветта Агаян.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», подросток ушел из дома в Сочи 1 декабря. В полиции объявили его в розыск.

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