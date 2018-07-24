Пропавшего в Сочи подростка из Иванова нашли

На его поиски были ориентированы все службы полиции.

Мальчик 24 июля вышел на связь. Он рассказал, что находился у родственника в Адлерском районе, сообщает пресс-служба УМВД России по Ивановской области.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Сочи пропал 17-летний юноша из Иванова. Он 15 июля отправился на поезде в город-курорт. На место подросток прибыл 17 июля, после чего на связь с родственниками не выходил. Он должен был встретиться со своим братом, с которым также не могли связаться.

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