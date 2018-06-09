Пропавший в Крымском районе мальчик вышел из леса на шум вертолета

В районе станицы Неберджаевской 9 июня завершилась поисковая операция, длившаяся около 15 часов.

Спасатели нашли 12-летнего школьника живым и здоровым. Из леса ребенка доставили на вертолете.

«Он услышал вертолет. Рассказал, что спал и вышел на шум. Его заметили на поляне. Он живой, здоровый», — рассказал первый заместитель министра ГО и ЧС Краснодарского края Ярослав Городецкий.

Мальчик потерялся в лесу 8 июня. Он примкнул к участникам соревнований по спортивному ориентированию, но в составе организованной группы не был. С компасом и картой в руках мальчик ушел по маршруту, а около 17:00 перестал откликаться, тогда и начались поиски ребенка, которые длились всю ночь.

Спасатели использовали тепловизоры, прочесывали местность на трех вертолетах. Всего в поисках было задействовано более 350 человек — сотрудники МЧС, полиция и вожатые летнего лагеря, на базе которого и проводились соревнования по спортивному ориентированию. Почему потерялся школьник, теперь будут выяснять правоохранители: СУ СК РФ по Краснодарскому краю проводит доследственную проверку.

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