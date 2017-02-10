Пропавших на Кубани двоих детей нашли в Адыгее

В Адыгее 9 февраля сотрудники уголовного розыска нашли пропавших накануне в Тбилисском районе несовершеннолетних брата и сестру.

Около 23:30 сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Тбилисскому району нашли детей. Подростки находились в селе Еленовское Республики Адыгея Красногвардейского района, в доме фермера. Дети переданы родителям. Их жизни и здоровью ничего не угрожает, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

«Выясняются все причины и обстоятельства случившегося. Дети здоровы, днем их доставят к следователю на беседу», — рассказала интернет-порталу «Кубань 24» старший помощник руководителя СУ СК РФ по Краснодарскому краю Наталья Смяцкая.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Тбилисском районе 8 февраля полицейские объявили в розыск 13-летнюю девочку и 15-летнего мальчика. В поисках было задействовано 120 человек. По факту исчезновения Виктории и Сергея Сосюра завели уголовное дело. Перед уходом дочь оставила матери записку.

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