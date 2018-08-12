Пропавших на Кубани брата и сестру нашли

В 19:00 12 августа подростков доставили в отдел полиции для выяснения всех обстоятельств.

В полицию позвонил мужчина и сообщил, что видел подростков, похожих на разыскиваемых, в поселке Энем. Сотрудники полиции выехали на место и обнаружили их на одной из остановок общественного транспорта.

«В отношении них противоправных действий не совершалось, их жизни и здоровью ничего не угрожает», — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Подростков доставили в отдел полиции, а затем передали их законным представителям.

В настоящее время с несовершеннолетними работают сотрудники ОПДН.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ранее в полицию обратилась жительница Курганинского района. Она сообщила, что утром 11 августа ее 15-летняя дочь и 14-летний сын ушли из дома и не вернулись. Их начали разыскивать.

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