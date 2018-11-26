Пропавших на Кубани двоих подростков сняли с поезда в Челябинской области

Брат с сестрой из станицы Бесскорбной купили билеты на поезд и уехали, пока их мать была в роддоме.

В дежурную часть ОМВД России по Новокубанскому району сообщили о том, что при проверке состоящей на учете в управлении социальной защиты семьи не обнаружили двоих несовершеннолетних детей. Оказалось, что они ушли из участковой больницы станицы Бесскорбной, когда их мать находилась в родильном отделении.

Для розыска подростков создали поисковые группы из числа полицейских, сотрудников МЧС, казаков и общественников. Установили, что 17-летний парень и его 14-летняя сестра купили билеты на поезд с прибытием в Иркутск, где живет их отчим, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Информацию об этом передали в Южно-Уральское ЛУ МВД России на транспорте. Полицейские сняли детей с поезда и поместили в центр временного содержания для несовершеннолетних. В ближайшее время подростков передадут сотрудникам кубанской полиции.

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