Пропавшую в Сочи девочку ищет около 1 тыс. человек

Еще 700 человек находятся в резерве.

В поисках задействованы 500 полицейских, 113 человек из отрядов спасателей, 150 сотрудников Росгвардии, 45 казаков, 65 волонтеров и лесников и 100 сотрудников мэрии Сочи.

Запущены два квадрокоптера с тепловизорами. Вышел конно-кинологический отряд. В случае расширения зоны поиска еще 700 человек находятся в резерве.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», информация о пропаже пятилетней Вероники Тришкиной спасателям поступила 14 марта в 00:30. К месту происшествия направили три смены спасателей ЮРПСО МЧС России.

По факту пропажи девочки возбудили уголовное дело.

В Сочи разыскивают отчима пропавшей пятилетней девочки.

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