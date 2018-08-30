Прощание с Кобзоном пройдет 2 сентября

Церемония прощания с певцом Иосифом Кобзоном состоится в Концертном зале имени Чайковского в Москве.

Точное время начала церемонии определят позже.

Кобзона похоронят в этот же день на Востряковском кладбище, рядом с матерью, сообщает «Интерфакс».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», эстрадный певец Иосиф Кобзон скончался 30 августа на 81-м году жизни. Соболезнования в связи с кончиной артиста выразили президент Владимир Путин и губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

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