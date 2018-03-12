Прощание с Олегом Табаковым состоится в Москве 15 марта

Оно пройдет в МХТ имени Чехова. Об этом заявил заместитель директора театра Юрий Кравец.
По его словам, двери театра для желающих попрощаться с Олегом Табаковым будут открыты 15 марта с 9:00. По предварительным данным, Табакова похоронят на Новодевичьем кладбище Москвы. Об этом сообщил замминистра культуры РФ Александр Журавский.
В связи со смертью художественного руководителя в МХТ имени Чехова на три дня отменили все спектакли.
Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким актера, сообщают «Известия».
Как писал интернет-портал «Кубань 24», народный артист СССР, художественный руководитель МХТ имени Чехова и «Табакерки» скончался в Москве в возрасте 82 лет.
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