Прощание с Олегом Табаковым состоится в Москве 15 марта

Оно пройдет в МХТ имени Чехова. Об этом заявил заместитель директора театра Юрий Кравец.

По его словам, двери театра для желающих попрощаться с Олегом Табаковым будут открыты 15 марта с 9:00. По предварительным данным, Табакова похоронят на Новодевичьем кладбище Москвы. Об этом сообщил замминистра культуры РФ Александр Журавский.

В связи со смертью художественного руководителя в МХТ имени Чехова на три дня отменили все спектакли.

Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким актера, сообщают «Известия».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», народный артист СССР, художественный руководитель МХТ имени Чехова и «Табакерки» скончался в Москве в возрасте 82 лет.

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