Прощание с поэтом Евгением Евтушенко состоится не ранее 4 апреля

Прощание с российским поэтом Евгением Евтушенко состоится не ранее 4 апреля. Об этом сообщил близкий друг семьи Михаил Моргулис.

«Маша (Мария Новикова — супруга поэта) это подтвердила, нужно время, чтобы организовать, подготовить переезд», — сказал Моргулис.

Он также добавил, что похороны состоятся в подмосковном поселке Переделкино. Отпевание Евтушенко по православному обычаю будет организовано в межконфессиональной церкви Университета города Талса (штат Оклахома), в этом университете Евгений Александрович преподавал, пока жил в США. После этого его перевезут в Москву, гражданская панихида состоится уже там, в одном из больших залов столицы, пишет «Российская газета».

Как сообщал интернет-портал «Кубань 24», в США 1 апреля на 85-м году жизни умер российский поэт Евгений Евтушенко.

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