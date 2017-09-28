Прощание с солистом Кубанского казачьего хора Черкасовым пройдет 3 октября

Оно состоится в Центральном концертном зале Кубанского казачьего хора в Краснодаре. Отпевание назначено на 10:00, его проведут в соборе Александра Невского.

«Мы скорбим вместе с родными и близкими Геннадия Васильевича. Он был и остается ярчайшим примером для молодого поколения артистов, которые стараются перенимать все лучшее, что собрал в своей душе наш коллега и добрый друг», — цитирует директора Кубанского казачьего хора Анатолия Арефьева пресс-служба ансамбля.

Геннадий Черкасов родился 10 ноября 1949 года в Краснодаре в семье фронтовика и бригадира-садовода. Военную службу проходил в Ансамбле песни и пляски Закавказского округа. Весной 1970 года его приняли в Кубанский казачий хор и вскоре артист стал ведущим солистом коллектива.

В 1984 году Черкасову присвоили звание заслуженного артиста РСФСР. В 1997 году администрация края наградила его памятной медалью «За вклад в развитие Кубани» II степени. В 2005 году артиста наградили крестом «За заслуги перед Кубанским казачеством», а в 2015 году — высшей наградой Кубанского казачьего войска, орденским знаком «За Веру, Кубань и Отечество» I степени. В 2009 году Черкасову присвоили звание народного артиста России.

Прощание с Геннадием Черкасовым начнется в 11:00.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Геннадий Черкасов ушел из жизни 26 сентября.

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