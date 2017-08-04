Прощание с ведущим телеканала «Кубань 24» Иваном Волошиным пройдет в Краснодаре 6 августа

Гражданская панихида состоится в Доме Союзов по адресу: улица Красная, 143.

Церемония прощания начнется в 8:00. Похоронят Ивана Волошина в Геленджике.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», телеведущий Иван Волошин ушел из жизни 3 августа. Ему было 32 года.

Иван Волошин вел ток-шоу «Через край» и программу «Интервью». Объехал всю Кубань со специальным проектом «Путешествие через край». Карьеру начинал на Дальнем Востоке, работал на местном радио и телевидении. В Краснодар переехал в 2015-м, тогда же и начал работу на «Кубань 24».

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