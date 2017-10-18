Против краснодарца завели дело за экстремистское стихотворение в соцсети

Лингвистическая экспертиза усмотрела в нем разжигание ненависти к атеистам и призыв к насилию.

По версии следствия, в мае мужчина разместил в социальной сети стихотворение экстремистского содержания. Согласно выводам лингвистического исследования, опубликованный текст имеет высказывания, в которых негативно оценивается определенная группа лиц исходя из их отношения к религии. Стихотворение обнаружили оперативные сотрудники ГУ МВД России по краю, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Завели дело по ч. 1 ст. 282 УК РФ о возбуждении ненависти или вражды, а также унижении человеческого достоинства. Следствие устанавливает обстоятельства преступления, расследование продолжается.

Вернуться на ленту

Источник