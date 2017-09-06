Против стрелка из школы в Подмосковье завели дело о покушении на убийство

Следствие будет ходатайствовать перед судом об аресте подростка.

Исходя из объективно установленной на данный момент картины произошедшего, следователи дополнительно квалифицировали действия подозреваемого как покушение на убийство по ч. 3 ст. 30, пунктам «а, б, е, и» ч.2 ст. 105 УК РФ.

В рамках расследования изъяли вещественные доказательства, среди которых и орудия преступления. В настоящее время продолжаются следственные действия, в том числе проводятся допросы и различные судебные экспертизы. Следствие планирует ходатайствовать перед судом об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу, сообщает пресс-служба СК РФ.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Московской области 5 сентября 15-летний ученик девятого класса пришел в школу с пневматическим оружием. Он нанес травмы своей учительнице кухонным топориком, а потом устроил в классе взрывы и стрельбу. Пострадало четыре человека, из них трое детей, выпрыгнувших из окон школы. СК возбудил уголовное дело о хулиганстве после стрельбы в школе в Ивантеевке.

По словам детского омбудсмена Ксении Мишоновой, родители девятиклассника, устроившего стрельбу в школе в Ивантеевке, знали о его увлечении оружием, они сами его подарили.

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