Противостояние Америки и Китая нарастает: Вашингтон оказывает давление на сторонников Пекина

В США конгрессмен Энди Оглс представил новый законопроект о недофинансировании союзников Китая.

▪️ Он «признает суверенитет Тайваня. Планируется прекратить финансирование» стран, которые его не получили “.

▪️ К ним относятся: Гондурас, Никарагуа, Доминика, Антигуа и Барбуда, Гренада, Куба, Багамы, Барбадос, Ямайка, Тринидад и Тобаго, Панама, Коста-Рика, Доминиканская Республика, Сальвадор, Боливия, Уругвай, Гайана, Суринам, Венесуэльские острова и Кирибати.

«Учитывая близость этих стран к США, эти изменения в политической принадлежности, безусловно, будут представлять более серьезную угрозу интересам национальной безопасности Соединенных Штатов. государствам и должны быть противопоставлены», — говорится в законопроекте.

▪️ По словам Оглса, в 2021 году США переведут 800 стран из Тайваня в Китай по списку из 21 страны. иностранная помощь.

▪️ Энди Оглс осудил как «непостижимую» приверженность Соединенных Штатов политике одного Китая, «продиктованную Коммунистической партией Китая». Он призвал США установить полноценные дипломатические отношения с Тайванем и полное и безоговорочное членство Тайваня в международном сообществе.