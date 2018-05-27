«Прямая линия» с Владимиром Путиным пройдет 7 июня

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, ее формат будет отличаться от прошлых лет.

Для Путина это будет первая «Прямая линия» во время нового шестилетнего срока на главном государственном посту и 16-я с 2001 года. Путин 11 раз отвечал на вопросы жителей страны в качестве президента и четыре — в качестве премьер-министра.

«Прямая линия с Владимиром Путиным» начнется 7 июня в 12:00 по московскому времени в эфире телеканалов Первый, «Россия 1», «Россия 24», ОТР, радиостанций «Маяк», «Вести FM» и «Радио России». Задать вопрос можно, позвонив по телефону, отправив СМС или ММС-сообщение, а также через сайт программы или специальное мобильное приложение.

Обращения принимаются также от пользователей социальных сетей «ВКонтакте» и «Одноклассники», где в официальных группах можно отправить текстовый вопрос или видеоролик. Кроме того, непосредственно во время эфира выйти на прямую видеосвязь со студией смогут пользователи приложений «Москва — Путину» и ОК Live.

Вопросы принимаются с 08:00 27 мая вплоть до окончания программы 7 июня. Наиболее интересные и актуальные из них зададут президенту в ходе прямого эфира.

Дозвониться до Единого центра обработки сообщений можно из любой точки России по номеру 8-800-200-40-40. Звонок с городских и мобильных телефонов бесплатный. Из-за границы позвонить в центр обработки сообщений можно по телефонам +7-499-550-40-40, +7-495-539-40-40.

Вопросы в виде СМС и ММС-сообщений принимаются на номер 0-40-40 только с телефонов российских операторов связи. Сообщение бесплатное. Задать вопрос можно будет только на русском языке и объемом не более 70 знаков.

Отправить свой вопрос можно через сайт moskva-putinu.ru. Там же доступна подробная информация о предстоящей «Прямой линии», способах связи с Единым центром обработки сообщений, архив предыдущих программ.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее прогнозировал, что формат «Прямой линии» в 2018 году будет несколько отличен от прошлых лет. По его словам, «Прямая линия» будет обогащена с точки зрения географии, объема общения в соответствии с технологическими достижениями, сообщает ТАСС.

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