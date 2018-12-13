Прямое авиасообщение между Сочи и Астаной возобновят летом 2019 года

Авиаперевозки продолжит выполнять казахстанская авиакомпания SCAT.

«Мы работаем над рядом направлений. Компания три года назад приступила к построению крупного хаба в Астане. На 2019 год будут восстановлены рейсы в Сочи на летнюю навигацию, будут открыты новые рейсы на Батуми», — рассказал вице-президент по коммерции авиакомпании Николай Буряков.

Осенью полеты из Казахстана были прекращены в связи с окончанием курортного сезона, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», летом 2018 года полеты в Казахстан осуществлялись два раза в неделю — по вторникам и субботам.

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник