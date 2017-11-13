Пшеница из России вытесняет с международных рынков зерно из США

Американская пшеничная ассоциация заявила о закрытии в декабре своего представительства в Египте.

«Крупные инвестиции и слабеющий рубль помогли России обойти США, как мирового экспортера пшеницы», — пишет The Wall Street Journal. Предполагаемый урожай в 83 млн т пшеницы в России «укрепил возрождение страны как сельскохозяйственной сверхдержавы», сообщает издание. При этом усилилось давление на американских фермеров. Минсельхоз США ожидает, что американская пшеница составит 15% от мирового экспорта в сравнении с 50% в 1970-х.

За пять лет урожайность пшеницы в России увеличилась на 70%. По данным Минсельхоза России на 9 ноября, собрано 88 млн т пшеницы (в бункерном весе), сообщает РБК.

Вклад аграриев Краснодарского края в общий урожай пшеницы в стране составил 10,4 млн т, то есть более 11%.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в эту уборочную кампанию хлеборобам Краснодарского края удалось собрать почти 15 млн т зерновых и зернобобовых. Урожайность тоже рекордная — до 90 ц/га.

Впервые в этом году в промышленных масштабах на Кубани собрали пшеницу второго сорта. Таких успехов удалось добиться благодаря слаженной работе хлеборобов, ученых и селекционеров. Минсельхоз спрогнозировал экспорт зерна на уровне 45 млн т.

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