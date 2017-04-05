Психологи посоветовали не вводить запрет для детей на доступ к Интернету

Контролировать действия детей в Интернете необходимо, уверены психологи. Но тут важно не переборщить.

В первую очередь, специалисты не советуют вводить полный запрет на доступ к Интернету. Дети найдут другой способ попасть в виртуальный мир — например, дома у одноклассников.

Добавляться «в друзья», как это делают некоторые родители, тоже не нужно. Это будет восприниматься как излишний контроль.

Задача родителя — построить доверительные отношения со своим ребенком. Тогда он сам будет рассказывать, с кем общается и что его интересует. Необходимо также установить временные рамки.

Дошкольникам сидеть перед монитором рекомендуется не больше семи минут в день, в десять лет ребенку можно позволить провести в Интернете около получаса. Старшеклассникам погружаться в виртуальный мир психологи рекомендуют не более, чем на один час.

Но, по словам специалистов, виртуальные развлечения должны сменяться реальными. Запишите ребенка в спортивные секции, музыкальную школу или творческий кружок. Таким образом он обзаведется новыми интересами и знакомыми, дружбу с которыми не нужно подтверждать кликом мышки, сообщается в эфире телеканала «Кубань 24».

Рекомендуемое время пребывания детей за компьютером в сутки:

5 лет — 7 минут

10-12 лет — 30 минут

15-16 лет — 1 час

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