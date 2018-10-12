Психически нездоровый краснодарец убил отца топором и ножом

Убийство произошло 10 октября.

Родственники проживали вместе в квартире на улице Тюляева. По версии следствия, вечером 10 октября 28-летнему молодому человеку показалось, что за ним гонятся, в том числе его 67-летний отец, который как будто представляет для него опасность.

Молодой человек подошел к нему и три раза ударил топором в затылок, а затем нанес более 25 ножевых ранений грудной клетки и шеи. Пенсионер скончался, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Шум услышал старший брат злоумышленника. Он обнаружил тело отца и вызвал скорую помощь и полицию.

Подозреваемого задержали, рассматривается вопрос об избрании меры пресечения. По данным следствия, мужчина страдает психическим заболеванием. В органы здравоохранения направили соответствующие запросы для подтверждения этих сведений.

Проведут судебно-медицинскую и психолого-психиатрическую экспертизы. Установят все обстоятельства преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

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