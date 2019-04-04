Птицефабрику «Краснодарский бройлер» оштрафовали за нарушения ветеринарных норм

Нарушения ветеринарного законодательства выявили инспекторы управления Россельхознадзора на птицефабрике в станице Старокорсунской.

Во время проверки установили, что на территории птицефабрики «Краснодарский бройлер» пересекаются дороги для вывоза помета, отходов инкубации, павшей птицы, отходов убоя и дороги для подвоза кормов, транспортировки яиц, цыплят, мяса птицы и мясопродуктов. Не все дороги для мусора и отходов имеют твердое покрытие.

По данным ведомства, эти нарушения несут угрозу для жизни и здоровья граждан. Из-за них не исключен занос на предприятие инфекционных заболеваний, таких как грипп птиц, болезнь Ньюкасла, сальмонеллез и других.

Руководителя птицефабрики привлекли к административной ответственности по ч. 1 ст. 10.6 КоАП РФ и оштрафовали на 3 тыс. рублей, сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Краснодарскому краю и республике Адыгея.