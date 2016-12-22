Публичные слушания по генплану Краснодара закончатся 29 декабря

Публичные слушания по изменению генплана завершаются в Краснодаре. Последнее обсуждение намечено на 29 декабря.

Всего прошло почти 30 встреч с краснодарцами. На них обсуждают обновление главного градостроительного документа. Общественники и активисты предлагают свои идеи по развитию краевой столицы или рассказывают, что хотели бы изменить в генплане.

К представленному документу горожане отнеслись неоднозначно. Чтобы обсудить будущее краевой столицы, с краснодарцами встречался Вениамин Кондратьев. Генплан губернатор края считает недоработанным.

«Сегодня он не готов. Только потому, что где-то непрофессионально, а где-то лоббировано к нему подошли. Поэтому так нельзя, надо быть готовыми к тому, что все, что мы делаем людям должно понравиться. А для этого мы должны просто у людей спросить, что им нужно», — сказал губернатор.

Перед передачей генплана на утверждение депутатам Гордумы Вениамин Кондратьев вновь намерен встретиться с краснодарцами, чтобы обсудить его недочеты. В дальнейшем все замечания рассмотрит городская комиссия. В результате в генеральном плане должны быть учтены все изменения, сообщается в эфире телеканала «Кубань 24».

Источник