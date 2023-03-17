Пункты обмена валюты работают в праздничные дни

С марта С 18 по 22 т.г. в целях создания дополнительных удобств для населения при проведении валютных операций будут работать отделения обмена валюты и международных денежных переводов коммерческих банков.

Пресс-релиз Об этом сообщает служба ЦБ.

В то же время круглосуточно работают автоматизированные банкоматы по обмену валюты, которые позволяют обменять иностранную валюту в любое время суток.

Кроме того, физические лица, посещающие здание банка Вы также можете использовать банковские карты для совершения удаленных операций по обмену валюты через мобильные приложения коммерческих банков в любое время суток без заказа.

Список банков доступен по этой ссылке