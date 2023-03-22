Последние новости

Пушков: недовольство Европы визитом Си Цзиньпина не может изменить позицию Китая

Даша 22.03.2023 В мире

Сенатор Алексей Пушков заявил, что недовольство Европы визитом председателя КНР Си Цзиньпина в Россию не может изменить позицию Китая.

Он сказал, что, когда китайский лидер находился в Москве, Президент Чехии Петр Павел заявил, что ряд европейских стран пересматривают отношения с Китаем, поэтому маловероятно, что это окажет существенное влияние на поведение КНР”, — сообщил он в своем Telegram-канале.

По словам Пушкова, в последние годы Пекин увеличил уровень европейской автономии от США, он прекрасно знает, что он сильно снизился.

Добавить комментарий

Powered by WordPress | Designed by TieLabs
© Copyright 2023, All Rights Reserved