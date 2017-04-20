Путь в Крым сократят за счет объездной дороги вокруг Ленинградской

Строительство объездной автомобильной дороги вокруг станицы Ленинградской Краснодарского края может начаться в 2018 году.

Об этом сообщил вице-губернатор региона Андрей Алексеенко. По словам заместителя главы края, проект имеет общефедеральное значение. Его реализация позволит направить транспортный поток, следующий в сторону Тамани и Крыма из европейской части России мимо станицы Ленинградской.

После завершения строительства участок обходной дороги вокруг станицы Ленинградской войдет в состав одного из кратчайших маршрутов к транспортному переходу через Керченский пролив. Проезд по нему будет короче существующего маршрута по автомобильным дорогам федерального значения на 60 км. В 2035 году планируемая интенсивность движения на объездной составит до 7,5 тыс. транспортных единиц в сутки.

На строительство участка общей протяженностью 19 км из краевого бюджета планируется выделить около 5 млрд руб. При этом окончательная стоимость работ будет известна после выбора подрядчика. Возможно, часть денежных средств поступит из федерального дорожного фонда, который формируется в том числе и за счет системы «Платон».

Сдача проектной документации намечена на конец 2017 года. Проектирование объездной дороги ведется с 2016 года. Согласно документам, строительство обхода станицы Ленинградской будет произведено в один этап в течение трех лет, начиная с 2018 года, пишет «Коммерсант».

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