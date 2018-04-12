Путешественник Цзин Ли начал конный поход по городам ЧМ-2018 с Сочи 

Цзин Ли, родившийся в Китае и получивший в 1998 году российское гражданство, 12 апреля из Сочи начал конное путешествие по городам, где пройдет чемпионат мира по футболу.

По словам Цзин Ли, он посвятил свое путешествие чемпионату мира по футболу, потому что очень любит этот вид спорта.

Перед выполнением маршрута путешественник зарегистрировался в национальном центре развития конного туризма, который находится в Москве. Он рассказал, что рассчитал самый короткий путь, который можно преодолеть верхом на лошади от Сочи до Санкт-Петербурга. Ему предстоит преодолеть более 5 тыс. км.

Цзин Ли прибыл в Сочи из Карачаево-Черкесии, где местный житель подарил ему мерина. Путешественник ночует в палатке на природе.

«Это мой третий конный поход. Ранее я совершил путешествие на лошади из Башкирии в Пекин через Забайкальск в 2007 году. Тогда путешествие до Пекина составило 17 месяцев. Потом еще из Пекина на западный Китай по китайской стене — 3 тыс. км. Всего 12 тыс. км», — рассказал Цзин Ли.

После Сочи путешественник намерен посетить Ростов-на-Дону, Волгоград, Самару, Саранск, Казань, Нижний Новгород, Москву и Санкт-Петербург, сообщает «Интерфакс».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Самаре, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Волгограде, Екатеринбурге, Калининграде и Саранске.

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