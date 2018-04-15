Путешественник Цзин Ли объехал сочинский стадион «Фишт» на коне

Цзин Ли 14 апреля дал старт конному походу по городам проведения чемпионата мира по футболу — 2018.

По словам 55-летнего россиянина, в течение нескольких дней он планирует посетить девять городов, где пройдут матчи чемпионата мира по футболу.

«Глядя на «Фишт», у меня нет слов. Это очень красивая, величественная архитектура. Надо просто смотреть. Слова здесь излишни» — отметил путешественник.

По словам Ли, в течение нескольких дней он планирует посетить Красную Поляну, затем отправится в Ростов-на-Дону, далее — в Волгоград, Самару, Саранск, Казань, Нижний Новгород, Санкт-Петербург.

Цзин Ли надеется, что закрытие мундиаля встретит в Москве.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Цзин Ли, родившийся в Китае и получивший в 1998 году российское гражданство, прибыл в Сочи из Карачаево-Черкесии, где местный житель подарил ему мерина. Ему предстоит преодолеть более 5 тыс. км в походе по городам проведения ЧМ-2018.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Самаре, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Волгограде, Екатеринбурге, Калининграде и Саранске.

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