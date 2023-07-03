Пути углубления сотрудничества Кыргызстана и Малайзии обсудили в Бишкеке

В Бишкеке состоялась встреча глав МИД Кыргызстана и Малайзии Жээнбека Кулубаева и Замбри Абдула Кадира, сообщает агентство «Кабар».

Кулубоев позвонил в Малайзию одна из самых развитых стран Юго-Восточной Азии, прошедшая множество этапов политического развития.

По его словам, разногласий между странами нет, наоборот, страны находятся в одинаковом положении по многим международным и региональным вопросам. “Уверен, что Ваш визит создаст благоприятную почву для дальнейшего развития двусторонних и многосторонних отношений. “Очень рад, что сегодня у меня была возможность обменяться мнениями по актуальным вопросам сотрудничества двух стран”, – сказал он, выразив уверенность, что это послужит импульсом для укрепления и улучшения двусторонних отношений. «У наших стран есть большой опыт в некоторых сферах деятельности, которым мы можем с ними поделиться. Считаю, что мой визит станет импульсом для дальнейшего укрепления и развития двусторонних отношений между странами”, – сказал он.

Министр иностранных дел Малайзии Замбри Абдул Кадир 2 июня прибыл в Кыргызстан по приглашению своего кыргызского коллега.

В рамках визита запланированы встречи с Президентом Садиром Жапаровым, Председателем Кабинета Министров Окилбеком Жапаровым и другими.