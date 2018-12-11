Путин 12 декабря проведет заседание оргкомитета «Победа»

11 декабря в 16:00

Президент Владимир Путин после заседания примет участие в торжественном приеме в честь празднования 25-летия принятия Конституции РФ.

Основной темой повестки заседания оргкомитета станет подготовка к празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и работа по увековечению памяти погибших.

В состав оргкомитета «Победа» входят представители правительства, парламента, руководители федеральных органов исполнительной власти, представители ветеранских и молодежных организаций.

Состоится награждение правозащитников. Ранее президент подписал указ о присуждении госпремий за выдающиеся достижения в правозащитной и благотворительной деятельности за 2018 год председателю Всероссийского общества инвалидов Михаилу Терентьеву и руководителю «Русфонда» Льву Амбиндеру, сообщает ТАСС.

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