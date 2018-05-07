Путин 7 мая вступит в должность президента РФ

Инаугурация состоится в Москве в Большом Кремлевском дворце.

Церемония начнется в 12:00. Избранный глава государства произнесет присягу, положив правую руку на Конституцию.

После того, как председатель Конституционного суда Валерий Зорькин объявит, что президент вступил в должность, Путин выступит с краткой речью.

Впервые гости инаугурации будут размещены не только в залах дворца, но и на Соборной площади. В Кремле соберутся представители исполнительной, законодательной, судебной ветвей власти, Правительства РФ, Совета Федерации, Госдумы, администрации президента, губернаторы, представители основных конфессий, кавалеры ордена Святого апостола Андрея Первозванного, Герои России, кавалеры ордена «За заслуги перед Отечеством», главы диппредставительств, представители общественных организаций, деловых кругов, генералитет, деятели науки, культуры, спорта, журналисты, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», выборы президента прошли 18 марта. ЦИК утвердила итоги выборов. Победил Владимир Путин с 76,69% голосов. Инаугурация президента Владимира Путина состоится 7 мая.

Правительство России уйдет в отставку 7 мая. Ожидается, что имя нового премьера будет названо в течение суток после инаугурации президента.

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