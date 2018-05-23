Путин 8-10 июня посетит Китай

Президент РФ Владимир Путин примет участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества.
Об этом рассказал помощник главы государства Юрий Ушаков.
В преддверии государственного визита в Китай президент РФ проведет переговоры с заместителем председателя КНР Ван Цишанем. Встреча пройдет на полях Петербургского международного экономического форума.
На встрече Владимир Путин и Ван Цишань обсудят актуальные вопросы экономического сотрудничества, пишет «Российская газета».
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