Путин 8-10 июня посетит Китай

Президент РФ Владимир Путин примет участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества.

Об этом рассказал помощник главы государства Юрий Ушаков.

В преддверии государственного визита в Китай президент РФ проведет переговоры с заместителем председателя КНР Ван Цишанем. Встреча пройдет на полях Петербургского международного экономического форума.

На встрече Владимир Путин и Ван Цишань обсудят актуальные вопросы экономического сотрудничества, пишет «Российская газета».

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