Путин: бесценное наследие РФ — многовековой опыт мирного проживания разных национальностей

Президент заявил, что традиции взаимного доверия народов России наполняют единство нации внутренней силой.

Об этом он рассказал на церемонии вручения государственных наград, приуроченной ко Дню народного единства.

«Сохранение разнообразия народов России, их этнической, культурной самобытности имеет для нас ключевое значение. Так же, как и традиции взаимного доверия, согласия, родства. Именно эти устои наполняют единство российской нации особой внутренней силой», — сказал глава государства.

Владимир Путин добавил, что каждый народ принес миру свой урок, свое уникальное достояние.

«У России бесценным наследием является многовековой опыт мирного проживания людей разных национальностей. Другой такой большой, многоликой страны, как наша, просто нет», — цитирует президента ТАСС.

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