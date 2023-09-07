Путин больше не может приехать в Армению

Римский статут Международный уголовный суд Парламент Армении будет ратифицирован спикером парламента Ален Симонян.

“Римский статут, вероятно, будет ратифицирован. Документ находится на стадии обсуждения. Будем обсуждать и понимать, какие есть льготы, их много”, – сказал он.

17 марта 2023 года Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест президента России Владимира Путина. Президента России обвинили в военном преступлении – незаконной депортации детей с оккупированных территорий Украины в Россию во время российского вторжения в Украину.