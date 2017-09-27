Путин дал команду на ликвидацию последнего в России химоружия

Страна завершила программу ликвидации на три года раньше.

Боезаряд был утилизирован после команды президента Владимира Путина, которую он дал по телемосту с поселком Кизнер в Удмуртии.

Глава государства назвал происходящее историческим событием.

«Сегодня будет ликвидирован последний химический боеприпас из российских арсеналов химического оружия. Без всякого лишнего пафоса можно сказать, что это действительно историческое событие — имея в виду огромный объем арсеналов химического оружия, доставшийся нам еще с советских времен, которым можно, как считали специалисты, было уничтожить несколько раз все живое на Земле», — сказал Путин.

Президент подчеркнул: несмотря на то, что Россия планировала ликвидировать все химоружие к 2020 году, страна заканчивает эту работу раньше намеченного срока.

В Кремле отмечают, что, по данным на 27 сентября, в России уничтожены все запасы химического оружия — 39 тыс. 967 т отравляющих веществ. Всего были ликвидированы 4 млн 352 тыс. 33 химических боеприпаса, 107 крупнотоннажных цистерн и 927 емкостей с отравляющими веществами зарин, зоман, ви-икс, иприт и люизит. Таким образом, после уничтожения последнего боеприпаса РФ полностью выполнила обязательства, установленные женевской конвенцией о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и о его уничтожении от 3 сентября 1992 года, передает ТАСС.

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